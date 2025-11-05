Скидки
Погорелов: стадион «Зенита» самый посещаемый в России и восточной Европе

Заместитель председателя правления — исполнительный директор санкт-петербургского «Зенита» Максим Погорелов в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре высказался о роли стадиона «Газпром Арена» в экономической стратегии клуба.

«Мы проводим специальные рекламные кампании, позиционирующие «Газпром Арену», как семейный стадион, ведём работу с профильными комитетами — не только по спорту, но и по туризму, образованию, молодёжной политике, разрабатываем специальные наполнения, предматчевые программы, которые позволяют привлекать семейную аудиторию. Все перечисленные шаги привели к тому, что прирост билетной выручки у нас за последние два сезона составил 42%. До 30% выросла доля фан-шопа, начинали с 20%. До 60% выросла прибыль с послематчевой торговли за последние три сезона. Рост туристической аудитории составил 34%. По итогам сезона-2024/2025 мы стали самой посещаемой ареной в России и в Восточной Европе», — передаёт слова Погорелова корреспондент «Чемпионата».

