«Получился классный футбол». Вратарь «ПСЖ» Сафонов — о матче с «Баварией» в ЛЧ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором парижане со счётом 1:2 уступили мюнхенской «Баварии».
«Хочу поделиться эмоциями по поводу вчерашнего матча, пока они свежие. Не завидую тем, кто пропустил, особенно первый тайм. Думаю, это было классное зрелище, очень атакующий футбол и очень агрессивный, топ-уровень. И по ощущению красная карточка полностью поменяла ход матча. Понятное дело, стало немножко проще, но при этом соперник [стал] разбивать матч на отрезки, затягивать время.
Их можно понять, они играют в меньшинстве, у них уже есть результат, 2:0 вели после первого тайма, поэтому их можно понять. Думаю, получился классный футбол, надеюсь, что всем понравилось. Нам не понравился результат, но мы будем работать и продолжать», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.
- 5 ноября 2025
-
19:35
-
19:30
-
19:26
-
19:09
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:37
-
18:35
-
18:33
-
18:28
-
18:25
-
18:23
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:35
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:25
-
17:24
-
17:12
-
17:10