«Получился классный футбол». Вратарь «ПСЖ» Сафонов — о матче с «Баварией» в ЛЧ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором парижане со счётом 1:2 уступили мюнхенской «Баварии».

«Хочу поделиться эмоциями по поводу вчерашнего матча, пока они свежие. Не завидую тем, кто пропустил, особенно первый тайм. Думаю, это было классное зрелище, очень атакующий футбол и очень агрессивный, топ-уровень. И по ощущению красная карточка полностью поменяла ход матча. Понятное дело, стало немножко проще, но при этом соперник [стал] разбивать матч на отрезки, затягивать время.

Их можно понять, они играют в меньшинстве, у них уже есть результат, 2:0 вели после первого тайма, поэтому их можно понять. Думаю, получился классный футбол, надеюсь, что всем понравилось. Нам не понравился результат, но мы будем работать и продолжать», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.