Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Получился классный футбол». Вратарь «ПСЖ» Сафонов — о матче с «Баварией» в ЛЧ

«Получился классный футбол». Вратарь «ПСЖ» Сафонов — о матче с «Баварией» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором парижане со счётом 1:2 уступили мюнхенской «Баварии».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

«Хочу поделиться эмоциями по поводу вчерашнего матча, пока они свежие. Не завидую тем, кто пропустил, особенно первый тайм. Думаю, это было классное зрелище, очень атакующий футбол и очень агрессивный, топ-уровень. И по ощущению красная карточка полностью поменяла ход матча. Понятное дело, стало немножко проще, но при этом соперник [стал] разбивать матч на отрезки, затягивать время.

Их можно понять, они играют в меньшинстве, у них уже есть результат, 2:0 вели после первого тайма, поэтому их можно понять. Думаю, получился классный футбол, надеюсь, что всем понравилось. Нам не понравился результат, но мы будем работать и продолжать», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Бавария» победила «ПСЖ» в матче ЛЧ. Луис Диас оформил дубль и получил красную карточку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android