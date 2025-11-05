«Динамо» Мх — ЦСКА: Магомедов реализовал пенальти и открыл счёт на 45+6-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45+6-й минуте полузащитник Ражаб Магомедов реализовал пенальти и вывел махачкалинцев вперёд.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).