Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх — ЦСКА: Магомедов реализовал пенальти и открыл счёт на 45+6-й минуте

«Динамо» Мх — ЦСКА: Магомедов реализовал пенальти и открыл счёт на 45+6-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Магомедов – 45+5'    

На 45+6-й минуте полузащитник Ражаб Магомедов реализовал пенальти и вывел махачкалинцев вперёд.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
