Главный тренер «Арсенала» Артета оценил победу над «Славией» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Славией» (3:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень рад победе, четвёртой подряд без пропущенных голов. Это был сложный матч, сказал ребятам, что нам предстоит игра с очень прямолинейной командой, играющей от соперника к сопернику с множеством фолов и пауз, очень сложно добиться плавности в матче.

Думаю, преимущество в концовке было за нами, но не считаю, что это был комфортный матч. Некоторые игроки, которые не так часто выходили на поле, сыграли очень хорошо. Микель [Мерино] вышел на поле в качестве девятого номера и забил два гола, Макс [Доумен] дебютировал и, вероятно, стал самым молодым игроком в истории, Андре [Харриман-Аннус] тоже отличился, так что было много положительных моментов», — приводит слова Артеты сайт «Арсенала».