Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Арсенала» Артета оценил победу над «Славией» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Артета оценил победу над «Славией» в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Славией» (3:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 32'     0:2 Мерино – 46'     0:3 Мерино – 68'    

«Очень рад победе, четвёртой подряд без пропущенных голов. Это был сложный матч, сказал ребятам, что нам предстоит игра с очень прямолинейной командой, играющей от соперника к сопернику с множеством фолов и пауз, очень сложно добиться плавности в матче.

Думаю, преимущество в концовке было за нами, но не считаю, что это был комфортный матч. Некоторые игроки, которые не так часто выходили на поле, сыграли очень хорошо. Микель [Мерино] вышел на поле в качестве девятого номера и забил два гола, Макс [Доумен] дебютировал и, вероятно, стал самым молодым игроком в истории, Андре [Харриман-Аннус] тоже отличился, так что было много положительных моментов», — приводит слова Артеты сайт «Арсенала».

Материалы по теме
«Бавария» даже без лидеров выносит топов, «Арсенал» уходит в отрыв. Главное в еврофутболе
«Бавария» даже без лидеров выносит топов, «Арсенал» уходит в отрыв. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android