Виктор Гончаренко: изменения сыграли во вред «Локомотиву»

Экс-тренер ряда клубов Мир РПЛ Виктор Гончаренко высказался после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом». Победу одержала команда из Санкт- Петербурга со счётом 2:0.

«Вот это вот достаточно спорная ситуация, потому что вроде как устоялся Баринов, очень хорошо там слева оказывался, Руденко играл справа, но эти изменения, понимаю логику этого всего, но они, мне кажется, сыграли во вред «Локомотиву», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 14 туров «Локомотив» с 27 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.