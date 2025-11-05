Полузащитник Джон Макгинн продлил контракт с «Астон Виллой»

Полузащитник Джон Макгинн подписал новое соглашение с «Астон Виллой». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

Срок действия нового трудового договора игрока с командой рассчитан до лета 2028 года.

Хавбек является воспитанником «Сент-Миррена», на взрослом уровне он также выступал за эту команду. С 2015 по 2018 год футболист играл за «Хайберниан», после этого он присоединился к «вилланам». К этому моменту на счету игрока 299 матчей за «львов», в которых он забил 33 гола и отдал 41 голевую передачу. Кроме того, Макгинн выступает за национальную команду Шотландии. Рыночная стоимость игрока составляет € 16 млн.