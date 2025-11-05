Гончаренко: поддерживаю Левникова, не побоялся, два удаления в домашнем матче «Краснодара»

Экс-тренер ряда клубов Мир РПЛ Виктор Гончаренко прокомментировал работу арбитра Кирилла Левникова. Судья работал на матче 14-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком», победу со счётом 2:1 в котором одержали «быки». На последних минутах игры Кирилл Левников удалил двух игроков «Краснодара» — Джона Кордобу и Дугласа Аугусто.

«Поддерживаю Кирилла [Левникова], вот он молодец, не побоялся, всё-таки два удаления в домашнем матче «Краснодара», считаю, что по делу. Единственное, что вот мне сейчас настолько не по душе эта ситуация, когда игрок с мячом, вот это естественное движение, которое делает и Кордоба — и удар локтем, но вот это естественное движение… Не знаю, как его трактовать. Для того чтобы бежать, должны работать не только ноги, но и руки. И первое движение, которое начинаешь, рукой отводишь локоть, понятно, что кому-то можно прилететь. А вот эти картинные падения и умирающие лебеди, которые валяются по полторы минуты и просят жёлтую карточку…» — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».