Канищев: эмоциональный Станкович лучше, чем бубнящий себе под нос тренер, как старая бабка

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев в положительном ключе высказался об эмоциональности главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«А с чего вы взяли, что эмоциональное поведение Станковича мешает «Спартаку»? У меня мнение такое: да, поведение Станковича может кому-то не нравиться. Иногда, безусловно, бывает перебор. Но таким образом он показывает своё эмоциональное единение с командой. Этим он, наоборот, заряжает «Спартак». Сколько было игр, когда у «Спартака» кого-то удаляют, тот же Станкович выходит из себя, и команда вдесятером добивается результата! Согласитесь, далеко не каждый способен зарядить команду, которая играет в меньшем составе.

И команда бьётся. Ещё раз говорю, как посмотреть. Безусловно, некий перебор в отдельных ситуациях есть, но это точно не мешает команде. Это большей частью привлекает внимание людей, им хочется по хейтить того же Станковича. Это публика, которой он почему-то несимпатичен, вот и всё. Считаю, что Деян — молодец. Он полностью отдаётся игре. Да, надо чуть уменьшить пыл, но тем не менее он молодец, с моей точки зрения. Это лучше, чем когда тренер бубнит себе что-то под нос, как старая бабка, его ни команда не слышит, ни соперник, ни трибуны. Поверьте, иногда такой эмоциональный тренер лучше, чем какой-то бубнила», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.