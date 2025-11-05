«Урал» обыграл «Челябинск» в перенесённом матче 14-го тура Первой лиги и возглавил таблицу

Сегодня, 5 ноября, прошёл перенесённый матч 14-го тура Лиги Pari, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко из Казани. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче забил Мартин Секулич. Хорватский нападающий екатеринбургской команды отличился на шестой минуте встречи.

Благодаря победе в этом матче команда Мирослава Ромащенко набрала 36 очков и возглавила турнирную таблицу Первой лиги. Воронежский «Факел» с таким же количеством очков располагается на втором месте. Подопечные Романа Пилипчука заработали 25 очков и располагаются на седьмой строчке.