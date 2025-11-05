Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Урал — Челябинск, результат матча 5 ноября 2025, счет 1:0, 14-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» обыграл «Челябинск» в перенесённом матче 14-го тура Первой лиги и возглавил таблицу
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, прошёл перенесённый матч 14-го тура Лиги Pari, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко из Казани. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
05 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Секулич – 6'    

Единственный гол в матче забил Мартин Секулич. Хорватский нападающий екатеринбургской команды отличился на шестой минуте встречи.

Благодаря победе в этом матче команда Мирослава Ромащенко набрала 36 очков и возглавила турнирную таблицу Первой лиги. Воронежский «Факел» с таким же количеством очков располагается на втором месте. Подопечные Романа Пилипчука заработали 25 очков и располагаются на седьмой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
