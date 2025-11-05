Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шаг за шагом идём к цели». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о победе над «Копенгагеном» в ЛЧ

«Шаг за шагом идём к цели». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о победе над «Копенгагеном» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (4:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Джонсон – 19'     2:0 Одобер – 51'     3:0 ван де Вен – 64'     4:0 Пальинья – 67'    
Удаления: Джонсон – 55' / нет

«Прежде всего скажу, что реакция игроков на неудачную игру [с «Челси»] была фантастической. В жизни и в футболе бывают и удары, и неудачи, важно, как на это реагируешь.

Мне очень нравится этот настрой игроков на возвращение в игру. Мы говорили об этом последние два дня. Футболисты были полны решимости переломить ситуацию и показать, на что они способны. Считаю, что структура игры сегодня была хороша в нападении, во второй фазе — 3-2-5 или 3-1-6, как бы мы её ни называли, немного тактических разговоров — наше умение играть вперёд и разворачиваться было на должном уровне.

Это был хороший шаг вперёд, очень доволен, особенно в плане игры в нападении. Думаю, чуть в большей степени это относится к Уилсону, Хави [Симонсу], Коло, Бреннану, если брать атакующую четвёрку. Взаимодействие немного улучшилось, это ещё не всё. Было здорово. То, как игроки активизировались после красной карточки, было очень и очень впечатляюще.

Если бы перед игрой мне сказали: «Вы победите со счётом 4:0». Я бы ответил: «Ох!» Конечно, всегда верил, что мы на это способны, но у нашего соперника хорошая команда. Гораздо лучше, чем можно предположить. Думаю, в других матчах Лиги чемпионов они не проиграют 0:4. У нас было два сложных выездных матча, где не всё было идеально, но мы идём к цели, знаете ли, шаг за шагом, думаю, это важно», — приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

Материалы по теме
Видео
Две ошибки вратаря — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Копенгаген»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android