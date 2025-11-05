«Шаг за шагом идём к цели». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о победе над «Копенгагеном» в ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (4:0).

«Прежде всего скажу, что реакция игроков на неудачную игру [с «Челси»] была фантастической. В жизни и в футболе бывают и удары, и неудачи, важно, как на это реагируешь.

Мне очень нравится этот настрой игроков на возвращение в игру. Мы говорили об этом последние два дня. Футболисты были полны решимости переломить ситуацию и показать, на что они способны. Считаю, что структура игры сегодня была хороша в нападении, во второй фазе — 3-2-5 или 3-1-6, как бы мы её ни называли, немного тактических разговоров — наше умение играть вперёд и разворачиваться было на должном уровне.

Это был хороший шаг вперёд, очень доволен, особенно в плане игры в нападении. Думаю, чуть в большей степени это относится к Уилсону, Хави [Симонсу], Коло, Бреннану, если брать атакующую четвёрку. Взаимодействие немного улучшилось, это ещё не всё. Было здорово. То, как игроки активизировались после красной карточки, было очень и очень впечатляюще.

Если бы перед игрой мне сказали: «Вы победите со счётом 4:0». Я бы ответил: «Ох!» Конечно, всегда верил, что мы на это способны, но у нашего соперника хорошая команда. Гораздо лучше, чем можно предположить. Думаю, в других матчах Лиги чемпионов они не проиграют 0:4. У нас было два сложных выездных матча, где не всё было идеально, но мы идём к цели, знаете ли, шаг за шагом, думаю, это важно», — приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».