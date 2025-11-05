«Ещё одна чушь». Флик — о слухах про свой уход из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не планирует покидать клуб, об этом сообщает журналист Альфредо Мартинес в социальной сети Х. Ранее появилась информация, что немецкий специалист намерен уйти из клуба летом из-за накопившейся усталости и разочарования от ситуации внутри команды.

По информации источника, когда Флику сообщили, что он подумывает покинуть «Барселону» по окончании сезона, он просто прокомментировал это своей обычной фразой: «Ещё одна чушь».

Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до 2027 года.

«Барселона» занимает второе место в таблице Ла Лиги, в активе клуба 25 очков. Отставание от мадридского «Реала» составляет пять очков.