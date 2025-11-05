Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 5 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Латышонок, Эракович, Вега, Горшков, Нино, Алип, Михайлов, Мостовой, Жерсон, Лусиано, Соболев.

«Динамо» М: Лещук, Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Осипенко, Маричаль, Окишор, Бителло, Маухуб, Нгамалё, Сергеев.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).