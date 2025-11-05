Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Динамо М: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, 5 ноября

«Зенит» — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Латышонок, Эракович, Вега, Горшков, Нино, Алип, Михайлов, Мостовой, Жерсон, Лусиано, Соболев.

«Динамо» М: Лещук, Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Осипенко, Маричаль, Окишор, Бителло, Маухуб, Нгамалё, Сергеев.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кубок России: «Зенит» и «Динамо» Карпина снова встречаются, ЦСКА едет на юг
Кубок России: «Зенит» и «Динамо» Карпина снова встречаются, ЦСКА едет на юг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android