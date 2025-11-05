«Зенит» — «Динамо» М: после первого тайма счёт 0:0
В эти минуты идёт перерыв первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играют «Зенит» и московское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступает Егор Егоров (Нижний Новгород). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+4'
В первом тайме команды голов не забили.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).
