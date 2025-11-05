Футболистка «Спартака» Якупова поделилась эмоциями от первого в истории чемпионства

Футболистка «Спартака» Лина Якупова поделилась эмоциями от победы красно-белых в Winline Суперлиге — 2025. Команда оформила чемпионство, сыграв вничью с ЦСКА (2:2) в матче 25-го тура. Это первые в истории золотые медали для «Спартака».

«Мы знали, что в случае ничьей в матче с ЦСКА станем чемпионами, но об этом не думали, потому что хотели победу. Первый тайм не складывался, мы быстро пропустили. Вышли на второй тайм, вроде как откорректировали свои действия, начали атаковать. Были моменты, активно зашли в игру после перерыва, но пропустили второй. Не стали опускать руки, стали играть свою игру. Начало получаться, стали появляться моменты. И всё лучше и лучше. Время было. Забили первый гол — и всё: думаю, сейчас точно забьём второй, а, может, ещё и третий. И как-то всё пошло, когда забили второй гол, оставалось всего несколько минут до конца. Тогда я уже была уверена, что мы чемпионы. И что точно в этой игре больше не пропустим. Очень волнительно, классные эмоции.

Было несколько крутых камбэков. Например, первый матч с ЦСКА, когда мы играли в гостях, проигрывали 1:0, но отыгрались — 1:1. Самый крутой камбэк был, когда мы встречались с «Локомотивом», проигрывая 0:2. Потом собрались и в первом же тайме отыгрались — 2:2, а потом ещё раз проигрывали и ещё раз отыгрались. После этого матча поняла, что у нашей команды очень сильный характер. У каждой горят глаза, и никто не останавливается. Даже после неудачного отрезка, когда пропускаешь два мяча, никто не опускает руки, никто не останавливается. В принципе, весь сезон мы играли, на мой взгляд, хорошо. Только летом был отрезок, когда не получалось много забивать. Мы атаковали, создавали моменты, но максимум 1:0. Тогда не хватало везения в реализации.

Самым сложными в этом году были кубковые матчи. Что с «Рубином» – мы играли на выезде, проигрывали 0:1, а потом победили 6:1. Если посмотришь на результат, скажешь: «Ну что там – разгром». Но на самом деле, мы проигрывали 0:1, не знаю, что там могло бы быть. Эмоционально сложными были оба матча с ЦСКА в полуфинале Кубка России, хотелось в этом сезоне выиграть и Кубок, и чемпионат. С Кубком не вышло. Но ничего страшного, зато наш чемпионат. Будем настраиваться на следующий год, цели будут ещё более высокие.

Сезон ощущается очень ярким, эмоциональным, много камбэков, положительных эмоций и, наверное, больше всего, конечно же, приятных трудностей, которые мы успешно преодолели», — сказала Якупова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.