Главная Футбол Новости

Экс-тренер сборной Армении: Тикнизян готов к топ-чемпионатам — Сербия не была шагом вперёд

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян заявил, что переход защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду» не был шагом вперёд для его карьеры.

«Наир готов к большим чемпионатам. Когда он переехал из «Локомотива» в Сербию, это не было шагом вперёд для его карьеры. А вот насчёт «Порту» — да, он может себя там попробовать, способен заиграть, потому что это игрок очень хорошего качества и уровня. Даже если судить по выступлениям за сборную, у него есть планка, ниже которой он никогда не играет. Да, какие-то матчи он мог сыграть лучше, но свой уровень Наир всегда держит. Он очень важный игрок для сборной Армении», — сказал Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

