В «ПСЖ» прокомментировали травмы Ашрафа Хакими и Усмана Дембеле после матча с «Баварией»

В «ПСЖ» сообщили о характере травм защитника команды Ашрафа Хакими и вингера Усмана Дембеле, полученных в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мюнхенской «Баварией». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

«У Ашрафа Хакими серьезное растяжение левой лодыжки, из-за чего он не сможет выйти на поле в течение нескольких недель.

Усман Дембеле получил травму икроножной мышцы. Он пройдёт лечение в течение следующих нескольких недель.

У Нуну Мендеша растяжение связок левого колена. В течение следующих недель он будет находиться под наблюдением врачей.

Дезире Дуэ продолжает реабилитационную работу», — об этом сообщает «ПСЖ» на своём официальном сайте.

Издание AS в своём аккаунте в соцсети X сообщило, что марокканский футболист не сыграет до конца года из-за травмы. Напомним, полузащитник «Баварии» Луис Диас нанёс серьёзную травму Ашрафу Хакими — голеностоп защитника «ПСЖ» вывернулся в другую сторону. Марокканец покинул поле в слезах.