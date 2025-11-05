Скидки
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» прокомментировали травмы Ашрафа Хакими и Усмана Дембеле после матча с «Баварией»

Аудио-версия:
В «ПСЖ» сообщили о характере травм защитника команды Ашрафа Хакими и вингера Усмана Дембеле, полученных в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мюнхенской «Баварией». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

«У Ашрафа Хакими серьезное растяжение левой лодыжки, из-за чего он не сможет выйти на поле в течение нескольких недель.

Усман Дембеле получил травму икроножной мышцы. Он пройдёт лечение в течение следующих нескольких недель.

У Нуну Мендеша растяжение связок левого колена. В течение следующих недель он будет находиться под наблюдением врачей.

Дезире Дуэ продолжает реабилитационную работу», — об этом сообщает «ПСЖ» на своём официальном сайте.

Издание AS в своём аккаунте в соцсети X сообщило, что марокканский футболист не сыграет до конца года из-за травмы. Напомним, полузащитник «Баварии» Луис Диас нанёс серьёзную травму Ашрафу Хакими — голеностоп защитника «ПСЖ» вывернулся в другую сторону. Марокканец покинул поле в слезах.

Жуть вечера в матче «ПСЖ» и «Баварии». Диас довёл Хакими до слёз страшным подкатом. Видео
Жуть вечера в матче «ПСЖ» и «Баварии». Диас довёл Хакими до слёз страшным подкатом. Видео
