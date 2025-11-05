Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо Мх — ЦСКА, результат матча 5 ноября 2025, счёт 1:0, Кубок России 2025/2026

ЦСКА уступил махачкалинскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, одержали хозяева со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Магомедов – 45+5'    

Единственный гол в матче на 45+6-й минуте забил полузащитник махачкалинцев Ражаб Магомедов, реализовав пенальти.

Ответный матч между командами состоится 26 ноября в Москве.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Новости. Футбол

