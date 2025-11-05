ЦСКА уступил махачкалинскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 5 ноября, завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и московским ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 45+6-й минуте забил полузащитник махачкалинцев Ражаб Магомедов, реализовав пенальти.

Ответный матч между командами состоится 26 ноября в Москве.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).