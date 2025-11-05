Футбольный агент угрожал защитнику «Тоттенхэма» Удоджи оружием в Лондоне — Романо

Футболистом, которому в Лондоне угрожал пистолетом один из агентов, оказался защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х. Ранее стало известно, что в сентябре неназванному футболисту АПЛ угрожали огнестрельным оружием на улице в Лондоне.

По информации источника, полиция расследует дело, задержав 31-летнего футбольного агента. Отмечается, что в этой истории «шпоры» оказывают поддержку футболисту и его семье.

22-летний защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года. В нынешнем сезоне на счету Удоджи 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.