20:30 Мск
Мурад Мусаев одержал 100-ю победу в роли главного тренера «Краснодара»

Мурад Мусаев одержал 100-ю победу в роли главного тренера «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Оренбург» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Победу в матче со счётом 3:1 одержали действующие победители чемпионата России. Тем самым Мурад Мусаев достиг отметки в 100 побед в роли главного тренера «быков». Об этом сообщает телеграм-канал «Краснодара».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Савельев – 9'     1:1 Козлов – 12'     1:2 Кордоба – 88'     1:3 Кордоба – 90+5'    

Мусаев возглавил чёрно-зелёных в 2018 году после ухода Игоря Шалимова. Под его руководством «Краснодар» выиграл первое в истории чемпионство в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025.

В нынешнем сезоне «Краснодар» по итогам 14 туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

