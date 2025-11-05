Мурад Мусаев одержал 100-ю победу в роли главного тренера «Краснодара»

Завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Оренбург» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Победу в матче со счётом 3:1 одержали действующие победители чемпионата России. Тем самым Мурад Мусаев достиг отметки в 100 побед в роли главного тренера «быков». Об этом сообщает телеграм-канал «Краснодара».

Мусаев возглавил чёрно-зелёных в 2018 году после ухода Игоря Шалимова. Под его руководством «Краснодар» выиграл первое в истории чемпионство в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025.

В нынешнем сезоне «Краснодар» по итогам 14 туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.