Главная Футбол Новости

Экс главный тренер сборной Армении отреагировал на дебютный вызов игрока ЦСКА Бандикяна

Комментарии

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян прокомментировал вызов полузащитника московского ЦСКА Артёма Бандикяна в национальную команду этой страны.

«Знаю, что в ЦСКА есть такой игрок — Артём Бандикян, но я не следил за его карьерой, чтобы оценить прогресс. Вызов в сборную Армении как раз повод, чтобы узнать его получше. Но одно сказать можно точно: если это игрок ЦСКА, значит, он реально усилит сборную Армении», — сказал Минасян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

20-летний хавбек сыграл в 11 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых не забил голов, но отдал две результативные передачи.

«Выпуск и правда классный». Бандикян — о Кисляке, Глебове и других игроках ЦСКА 2005 г. р.
