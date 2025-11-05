Жозе Моуринью: если мы выиграем у «Байера», продолжим бороться за выход в плей-офф ЛЧ
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
«Эта игра очень важна. Если мы выиграем, будем бороться [за выход в плей-офф]. Если проиграем, нам будет немного сложнее. Мы должны играть с желанием, но без страха. У «Байера» был сложный старт сезона, они сменили тренера, нашли свой ритм. Их поражение в Бундеслиге от «Баварии» не имеет никакого значения: это «Бавария», одна из лучших команд Европы. Очки нужны не только нам, но и «Байеру», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.
Перед этой игрой «орлы» находятся в нижней части сводной таблицы ЛЧ без набранных очков, «аспириновые» располагаются в той же её части двумя очками.
