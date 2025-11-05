Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью: если мы выиграем у «Байера», продолжим бороться за выход в плей-офф ЛЧ

Жозе Моуринью: если мы выиграем у «Байера», продолжим бороться за выход в плей-офф ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эта игра очень важна. Если мы выиграем, будем бороться [за выход в плей-офф]. Если проиграем, нам будет немного сложнее. Мы должны играть с желанием, но без страха. У «Байера» был сложный старт сезона, они сменили тренера, нашли свой ритм. Их поражение в Бундеслиге от «Баварии» не имеет никакого значения: это «Бавария», одна из лучших команд Европы. Очки нужны не только нам, но и «Байеру», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

Перед этой игрой «орлы» находятся в нижней части сводной таблицы ЛЧ без набранных очков, «аспириновые» располагаются в той же её части двумя очками.

Материалы по теме
«Бенфика» — «Байер»: прогноз на матч 5 ноября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android