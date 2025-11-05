Ван Дейк ответил Руни после критики в свой адрес

Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов обратился к бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйну Руни в ответ на критику в свой адрес.

На прошлой неделе Руни предположил, что плохая форма «красных» в последнее время обусловлена ​​отсутствием лидера, большую часть вины он возложил на капитана.

«Думаю, если бы вы смотрели матчи, я бы точно взял на себя ответственность. Ваш комментарий о том, что я подписал контракт [а потом не справлялся с обязанностями или плохо играл], был немного чрезмерным. Не стал бы заострять на этом внимание», — сказал ван Дейк в интервью после матча.