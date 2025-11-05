Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк ответил Руни после критики в свой адрес

Ван Дейк ответил Руни после критики в свой адрес
Комментарии

Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов обратился к бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйну Руни в ответ на критику в свой адрес.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

На прошлой неделе Руни предположил, что плохая форма «красных» в последнее время обусловлена ​​отсутствием лидера, большую часть вины он возложил на капитана.

«Думаю, если бы вы смотрели матчи, я бы точно взял на себя ответственность. Ваш комментарий о том, что я подписал контракт [а потом не справлялся с обязанностями или плохо играл], был немного чрезмерным. Не стал бы заострять на этом внимание», — сказал ван Дейк в интервью после матча.

Материалы по теме
Стала известна причина, по которой ван Дейк не перешёл в «Реал» перед началом сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android