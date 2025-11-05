Ван Дейк ответил Руни после критики в свой адрес
Поделиться
Нидерландский защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов обратился к бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйну Руни в ответ на критику в свой адрес.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'
На прошлой неделе Руни предположил, что плохая форма «красных» в последнее время обусловлена отсутствием лидера, большую часть вины он возложил на капитана.
«Думаю, если бы вы смотрели матчи, я бы точно взял на себя ответственность. Ваш комментарий о том, что я подписал контракт [а потом не справлялся с обязанностями или плохо играл], был немного чрезмерным. Не стал бы заострять на этом внимание», — сказал ван Дейк в интервью после матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
21:11
-
21:04
-
20:42
-
20:30
-
20:27
-
20:27
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:30
-
19:26
-
19:09
-
18:59
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:37
-
18:35
-
18:33
-
18:28
-
18:25
-
18:23
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:00
-
18:00
-
17:58