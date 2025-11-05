«Наш позор вам только снится». Фанаты «Зенита» ответили на оскорбительные кричалки

Фанаты санкт-петербургского «Зенита» перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» отреагировали на оскорбительные кричалки в адрес их клуба.

«Наш позор вам только снится», — сказано на баннере поклонников петербургского клуба.

«Зенит» является чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и 10-кратным обладателем национального Суперкубка. Кроме того, сине-бело-голубые побеждали в Кубке УЕФА — 2007/2008 и в Суперкубке УЕФА — 2008. В активе сине-бело-голубых также есть Кубок Премьер-Лиги, единственный розыгрыш которого состоялся в 2003 году.