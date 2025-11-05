Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наш позор вам только снится». Фанаты «Зенита» ответили на оскорбительные кричалки

«Наш позор вам только снится». Фанаты «Зенита» ответили на оскорбительные кричалки
Комментарии

Фанаты санкт-петербургского «Зенита» перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» отреагировали на оскорбительные кричалки в адрес их клуба.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Наш позор вам только снится», — сказано на баннере поклонников петербургского клуба.

«Зенит» является чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и 10-кратным обладателем национального Суперкубка. Кроме того, сине-бело-голубые побеждали в Кубке УЕФА — 2007/2008 и в Суперкубке УЕФА — 2008. В активе сине-бело-голубых также есть Кубок Премьер-Лиги, единственный розыгрыш которого состоялся в 2003 году.

Материалы по теме
Погорелов: стадион «Зенита» самый посещаемый в России и восточной Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android