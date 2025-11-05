Брат Марцела Лички заявил, что они не вели переговоры со «Спартаком»

Экс-тренер московского «Динамо» Марцел Личка не вёл переговоры со «Спартаком». Об этом сообщил брат специалиста Марио. Ранее в СМИ появилась информация о возможном назначении Марцела на пост главного тренера красно-белых.

«Информация, что у нас были переговоры со «Спартаком», — неправда. Этого нет», — приводит слова Марио Лички «РБ Спорт».

Марцел Личка работал в «Фатих Карагюмрюк» с июля 2025 года. 31 октября стало известно, что чешский специалист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, несмотря на то что соглашение было рассчитано на два года.

Ранее специалист работал в «Оренбурге» и московском «Динамо», с которым завоевал бронзу чемпионата России в сезоне-2023/2024.