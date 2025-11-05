Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брат Марцела Лички заявил, что они не вели переговоры со «Спартаком»

Брат Марцела Лички заявил, что они не вели переговоры со «Спартаком»
Комментарии

Экс-тренер московского «Динамо» Марцел Личка не вёл переговоры со «Спартаком». Об этом сообщил брат специалиста Марио. Ранее в СМИ появилась информация о возможном назначении Марцела на пост главного тренера красно-белых.

«Информация, что у нас были переговоры со «Спартаком», — неправда. Этого нет», — приводит слова Марио Лички «РБ Спорт».

Марцел Личка работал в «Фатих Карагюмрюк» с июля 2025 года. 31 октября стало известно, что чешский специалист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, несмотря на то что соглашение было рассчитано на два года.

Ранее специалист работал в «Оренбурге» и московском «Динамо», с которым завоевал бронзу чемпионата России в сезоне-2023/2024.

Материалы по теме
«У него с головой всё нормально». Александр Бубнов ответил, сильнее ли Личка Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android