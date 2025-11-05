Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Аргентины представила форму к чемпионату мира 2026 года

Сборная Аргентины представила форму к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Отметим, в 2022 году в Катаре Аргентина выиграла турнир, оказавшись в финале сильнее сборной Франции.

Футболка сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 Фото: afa.com.ar

«В каждой модели воплощены лучшие технологии Adidas, обеспечивающие игрокам прохладу и комфорт на главном футбольном турнире, который пройдёт в Канаде, США и Мексике в 2026 году.

Домашняя форма сборной Аргентины украшена традиционными вертикальными полосками трёх оттенков светло-голубого, вдохновлёнными чемпионскими футболками 1978, 1986 и 2022 годов.

На задней стороне воротника также красуется отличительная эмблема «1893», отмечающая год основания Аргентинской футбольной ассоциации», – сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории турнир примут сразу три страны.