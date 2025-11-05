Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
20:30 Мск
Тренер «Зенита» Семак высказался о турнирных приоритетах клуба в нынешнем сезоне

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о приоритете своей команды в нынешнем сезоне в контексте противостояния с московским «Динамо» в рамках 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

— Вы не раз говорили, что у «Зенита» в приоритете чемпионат России. Что‑то изменилось?
— Нет, ничего не поменялось. Думаю, что для всех команд чемпионат в приоритете. Многое будет зависеть от результата первого матча. Где‑то мы ротируем состав. Главное, чтобы все были в строю и получили игровую практику. Это хороший шанс для наших нападающих проявить себя, — приводит слова Сергея Семака «Матч ТВ».

