Тренер «Зенита» Семак высказался о турнирных приоритетах клуба в нынешнем сезоне

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о приоритете своей команды в нынешнем сезоне в контексте противостояния с московским «Динамо» в рамках 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Вы не раз говорили, что у «Зенита» в приоритете чемпионат России. Что‑то изменилось?

— Нет, ничего не поменялось. Думаю, что для всех команд чемпионат в приоритете. Многое будет зависеть от результата первого матча. Где‑то мы ротируем состав. Главное, чтобы все были в строю и получили игровую практику. Это хороший шанс для наших нападающих проявить себя, — приводит слова Сергея Семака «Матч ТВ».