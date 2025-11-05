«Девальвация судейства». Брейдо — о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Динамо» Махачкала
Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо оценил назначение пенальти в ворота армейцев в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1). Главный судья встречи Иван Сараев после просмотра видеоповтора определил, что Энрике Кармо сфолил на Гамиде Агаларове в штрафной площади ЦСКА.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Магомедов – 45+5'
«По-моему, VAR внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а не убивать игру этими выискиваниями. Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол, и если был, то с чьей стороны. Причём судья стоял рядом и оценил эпизод как игровой. Девальвация судейства в поле», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.
