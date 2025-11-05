«Девальвация судейства». Брейдо — о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Динамо» Махачкала

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо оценил назначение пенальти в ворота армейцев в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1). Главный судья встречи Иван Сараев после просмотра видеоповтора определил, что Энрике Кармо сфолил на Гамиде Агаларове в штрафной площади ЦСКА.

«По-моему, VAR внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а не убивать игру этими выискиваниями. Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол, и если был, то с чьей стороны. Причём судья стоял рядом и оценил эпизод как игровой. Девальвация судейства в поле», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.