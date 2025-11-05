Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Девальвация судейства». Брейдо — о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Динамо» Махачкала

«Девальвация судейства». Брейдо — о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Динамо» Махачкала
Комментарии

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо оценил назначение пенальти в ворота армейцев в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1). Главный судья встречи Иван Сараев после просмотра видеоповтора определил, что Энрике Кармо сфолил на Гамиде Агаларове в штрафной площади ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Магомедов – 45+5'    

«По-моему, VAR внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а не убивать игру этими выискиваниями. Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол, и если был, то с чьей стороны. Причём судья стоял рядом и оценил эпизод как игровой. Девальвация судейства в поле», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
ЦСКА уступил махачкалинскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android