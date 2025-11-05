Скидки
Главная Футбол Новости

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории обыграло ЦСКА

Аудио-версия:
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории одержало победу над ЦСКА (1:0). Это произошло в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Магомедов – 45+5'    

В общей сложности эти команды провели друг с другом три игры. В двух матчах прошлого сезона дважды победили армейцы: в гостях московская команда выиграла со счётом 1:0, дома красно-синие забили два безответных гола.

Ответный матч с «Динамо» состоится 26 ноября в Москве. Кроме того, армейцы дважды сыграют с командой из Махачкалы в рамках Мир Российской Премьер-Лиги: 8 ноября в гостях в 15-м туре и в марте в рамках 22-го тура.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

