Махачкалинское «Динамо» впервые в истории обыграло ЦСКА

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории одержало победу над ЦСКА (1:0). Это произошло в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В общей сложности эти команды провели друг с другом три игры. В двух матчах прошлого сезона дважды победили армейцы: в гостях московская команда выиграла со счётом 1:0, дома красно-синие забили два безответных гола.

Ответный матч с «Динамо» состоится 26 ноября в Москве. Кроме того, армейцы дважды сыграют с командой из Махачкалы в рамках Мир Российской Премьер-Лиги: 8 ноября в гостях в 15-м туре и в марте в рамках 22-го тура.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).