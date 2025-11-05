Главный тренер «Целе» Риера высказался об интересе со стороны «Спартака» и «Црвены Зведы»

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера прокомментировал слухи о подписании им предварительного контракта с белградской «Црвеной Зведой». Ранее также сообщалось, что специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака».

«У меня контракт с «Целе» до 2026 года, поэтому до следующего лета я не могу ничего подписать. Могу уйти только с согласия клуба. Мне не нравится, что о таких вещах говорят перед важным матчем. Понимаю, что это часть работы: если иностранные клубы хотят меня или кого-то из игроков, они должны обращаться в клуб», — приводит слова Риеры сайт «Целе».