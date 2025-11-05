Скидки
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Луис Суарес пропустит решающий матч плей-офф МЛС из-за дисквалификации

Аудио-версия:
Комментарии

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес пропустит решающий матч первого раунда плей-офф МЛС с «Нэшвиллом» из-за дисквалификации. Об этом сообщает Goal.com. Встреча пройдёт 9 ноября на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» (Форт-Лодердейл, США).

США — Major League Soccer . 1/8 финала
09 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Нэшвилл
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форвард получил одноматчевую дисквалификацию за пинок защитника соперника Энди Нахары. Арбитр встречи не зафиксировал фол во время игры, но дисциплинарный комитет решил отстранить уругвайца от третьего решающего матча первого раунда. В предыдущих встречах по разу побеждали «Интер Майами» (3:1) и «Нэшвилл» (2:1).

Напомним, ранее Суарес был отстранён на три встречи чемпионата MLS и шесть матчей Кубка лиг за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после завершения финального матча Кубка лиг, в котором его команда проиграла со счётом 0:3.

Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом в «Интер Майами» — Daily Mail
