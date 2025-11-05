Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Баварии» Юпамекано устно договорился с «Реалом» о переходе — Footmercato

Защитник «Баварии» Юпамекано устно договорился с «Реалом» о переходе — Footmercato
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано в устной форме согласовал переход в мадридский «Реал». Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, другим вариантом усиления «сливочные» считают Ибраиму Конате из «Ливерпуля», однако это не приоритет. В Юпамекано клуб из Мадрида видит возможную замену Давиду Алабе и Антонио Рюдигеру: контракты обоих футболистов с «лос бланкос» рассчитаны до лета 2026 года. В свою очередь, договор Юпамекано с мюнхенцами тоже действует до лета следующего года.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из клуба «РБ Лейпциг» за € 60 млн. В нынешнем сезоне Деотшанкюль принял участие в 14 матчах во всех клубных турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Директор «Байера»: Вирц бы точно перешёл в «Реал», если бы Алонсо сделал предложение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android