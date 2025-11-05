Защитник «Баварии» Юпамекано устно договорился с «Реалом» о переходе — Footmercato

Защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано в устной форме согласовал переход в мадридский «Реал». Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, другим вариантом усиления «сливочные» считают Ибраиму Конате из «Ливерпуля», однако это не приоритет. В Юпамекано клуб из Мадрида видит возможную замену Давиду Алабе и Антонио Рюдигеру: контракты обоих футболистов с «лос бланкос» рассчитаны до лета 2026 года. В свою очередь, договор Юпамекано с мюнхенцами тоже действует до лета следующего года.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из клуба «РБ Лейпциг» за € 60 млн. В нынешнем сезоне Деотшанкюль принял участие в 14 матчах во всех клубных турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.