ФИФА учредила премию за выдающиеся действия во имя мира и единства

Международная федерация футбола (ФИФА) учредила Премию мира ФИФА — новую награду за выдающиеся действия во имя мира и единства. Премия будет вручаться ежегодно. Имя первого победителя будет объявлено во время жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года, которая состоится 5 декабря.

«В мире, который становится всё более нестабильным и разделённым, крайне важно признавать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится, чтобы положить конец конфликтам и объединить людей в духе мира.

Футбол выступает за мир. И от имени всего мирового футбольного сообщества Премия мира ФИФА — «Футбол объединяет мир» будет присуждаться за огромные усилия тех, кто объединяет людей, даря надежду будущим поколениям», — приводит слова главы ФИФА Джанни Инфантино журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.