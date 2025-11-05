Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Футбол Новости

ФИФА учредила премию за выдающиеся действия во имя мира и единства

ФИФА учредила премию за выдающиеся действия во имя мира и единства
Международная федерация футбола (ФИФА) учредила Премию мира ФИФА — новую награду за выдающиеся действия во имя мира и единства. Премия будет вручаться ежегодно. Имя первого победителя будет объявлено во время жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года, которая состоится 5 декабря.

«В мире, который становится всё более нестабильным и разделённым, крайне важно признавать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится, чтобы положить конец конфликтам и объединить людей в духе мира.

Футбол выступает за мир. И от имени всего мирового футбольного сообщества Премия мира ФИФА — «Футбол объединяет мир» будет присуждаться за огромные усилия тех, кто объединяет людей, даря надежду будущим поколениям», — приводит слова главы ФИФА Джанни Инфантино журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

