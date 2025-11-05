Скидки
Главная Футбол Новости

«Карабах» — «Челси»: хозяева поля выигрывают к перерыву

«Карабах» — «Челси»: хозяева поля выигрывают к перерыву
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Карабах» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступает Себастьян Гисхамер из Австрии. Счёт к перерыву 2:1 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Эстевао – 16'     1:1 Андраде – 29'     2:1 Янкович – 39'     2:2 Гарначо – 53'    

Первый гол в матче на 16-й минуте забил нападающий лондонского клуба Эстевао. На 29-й минуте полузащитник «Карабаха» Леандру Андраде сравнял счёт. Хавбек хозяев поля Марко Янкович вывел вперёд свою команду, реализовав пенальти на 39-й минуте.

В следующем туре подопечные Гурбана Гурбанова проведут матч с «Наполи» (25 ноября), а команда Энцо Марески встретится с «Барселоной» (25 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
