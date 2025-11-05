Скидки
Лионель Месси вошёл в сборную МЛС — 2025

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси включён в символическую сборную регулярного чемпионата МЛС. Её состав был сформирован журналистами, игроками лиги и тренерами. 38-летний аргентинец отметился 29 голами и стал лучшим бомбардиром первой части сезона.

Полный состав команды года выглядит следующим образом:

Вратарь: Дейн Сен Клер («Миннесота Юнайтед»);

Защитники: Тристан Блэкмон («Ванкувер Уайткэпс»), Александр Фриман («Орландо Сити»), Якоб Глеснес («Филадельфия Юнион»), Кай Вагнер («Филадельфия»);

Полузащитники: Себастьян Берхальтер («Ванкувер»), Эвандер («Цинциннати»), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»);

Нападающие: Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Андерс Дрейер («Сан-Диего»), Лионель Месси («Интер Майами»).

