«Зенит» — «Динамо» М: Сергеев вывел москвичей вперёд на 53-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играют «Зенит» и московское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступает Егор Егоров (Нижний Новгород). На данный момент счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале Матч Премьер.

На 53-й минуте Иван Сергеев открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи оказались сильнее со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).