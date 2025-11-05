Полузащитник ЦСКА Бандикян отреагировал на первый вызов в сборную Армении

Полузащитник ЦСКА Артём Бандикян поделился эмоциями от первого вызова в сборную Армении и рассказал о разговоре с главным тренером национальной команды.

«Выступать за национальную команду Армении — честь и гордость для меня. Был очень рад этому вызову, очень ждал. Поэтому эмоции на высочайшем уровне.

У меня был разговор с главным тренером сборной Армении. Всё рассказывать не буду. Но он сказал, что вызывает меня для того, чтобы я влился в коллектив, подружился с ребятами. Я ранее уже два-три дня с ними поработал в главной сборной, сейчас буду стараться тренироваться ещё лучше. Буду понимать принципы, требования. Буду стараться выполнять их и приносить пользу команде», — сказал Бандикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.