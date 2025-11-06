Скидки
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Атлетик Б, результат матча 5 ноября 2025, счёт 2:0, 4-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Ньюкасл Юнайтед» переиграл «Атлетик» из Бильбао в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетик» из Бильбао. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Кружляк (Словакия).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Бёрн – 11'     2:0 Жоэлинтон – 49'    

Дэн Бёрн вывел хозяев поля вперёд на 11-й минуте, Жоэлинтон на 49-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с девятью очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов. «Атлетик» из Бильбао с тремя очками находится в нижней её части.

В следующем туре «сороки» 25 ноября сыграют в гостях с «Марселем», красно-белые в тот же день на выезде встретятся с пражской «Славией».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
