«Карабах» сыграл вничью с лондонским «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Карабах» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступил Себастьян Гисхамер из Австрии. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче на 16-й минуте забил нападающий лондонского клуба Эстевао. На 29-й минуте полузащитник «Карабаха» Леандру Андраде сравнял счёт. Хавбек хозяев поля Марко Янкович вывел вперёд свою команду, реализовав пенальти на 39-й минуте. Полузащитник «Челси» Алехандро Гарначо восстановил равенство в счёте на 53-й минуте.

В следующем туре подопечные Гурбана Гурбанова проведут матч с «Наполи» (25 ноября), а команда Энцо Марески встретится с «Барселоной» (25 ноября).

После 4-го тура «Карабах» занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав семь очков. «Челси» также набрал семь очков и располагается на 10-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.