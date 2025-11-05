Сгорел автобус фанатов «Барселоны», на котором болельщики ехали на матч с «Брюгге»
Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брюгге» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Автобус фанатов сине-гранатовых загорелся по пути на матч.
В минувшем туре «Брюгге» уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 0:4. «Барселона» разгромила греческий «Олимпиакос» (6:1).
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
