Сгорел автобус фанатов «Барселоны», на котором болельщики ехали на матч с «Брюгге»

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брюгге» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Автобус фанатов сине-гранатовых загорелся по пути на матч.

В минувшем туре «Брюгге» уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 0:4. «Барселона» разгромила греческий «Олимпиакос» (6:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.