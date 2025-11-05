Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сгорел автобус фанатов «Барселоны», на котором болельщики ехали на матч с «Брюгге»

Сгорел автобус фанатов «Барселоны», на котором болельщики ехали на матч с «Брюгге»
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брюгге» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Автобус фанатов сине-гранатовых загорелся по пути на матч.

В минувшем туре «Брюгге» уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 0:4. «Барселона» разгромила греческий «Олимпиакос» (6:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
«Это кавказская «Барселона». 17 лет превращает «Карабах» в гегемона и творит историю в ЛЧ
«Это кавказская «Барселона». 17 лет превращает «Карабах» в гегемона и творит историю в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android