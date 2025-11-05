«Бавария» пожелала скорейшего восстановления травмированным игрокам «ПСЖ»

«Бавария» пожелала здоровья травмированным футболистам «ПСЖ». Три игрока парижан получили повреждения в матче с мюнхенцами (1:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Нападающий Усман Дембеле покинул поле на 25-й минуте встречи из-за повреждения икроножной мышцы. Защитник Ашраф Хакими был заменён в конце первого тайма после подката от вингера «Баварии» Луиса Диаса, который получил за него прямую красную карточку. Также «ПСЖ» сообщил, что защитник Нуну Мендеш выбыл на несколько недель из-за растяжения связок левого колена.

Аккаунт «Баварии» в социальной сети X репостнул новость о состоянии здоровья игроков «ПСЖ» с подписью: «Желаем вам скорейшего и полного восстановления!»