Хет-трик Осимхена помог «Галатасараю» разгромить «Аякс» в матче Лиги чемпионов

Завершён матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Аякс» (Амстердам) и «Галатасарай» (Стамбул). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» (Амстердам, Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц, Франция).

Виктор Осимхен открыл счёт на 59-й минуте, на 66-й минуте он реализовал пенальти, а на 78-й минуте форвард оформил хет-трик, вновь забив «с точки».

После этой игры «Аякс» располагается в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов без набранных очков. «Галатасарай» с девятью очками находится в средней её части.

В следующем туре «Аякс» 25 ноября примет на своём поле «Бенфику», «Галатасарай» в тот же день дома сыграет с «Юнионом».