Главный тренер ЦСКА Челестини: мы не заслужили положительного результата

Главный тренер ЦСКА Челестини: мы не заслужили положительного результата
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

— Надо многое поменять в преддверии игры в субботу. В техническом, тактическом, физическом и ментальном планах нас сегодня было недостаточно. Мы не заслужили положительного результата. Не помню, чтобы мы били по воротам соперника. Поэтому вывод — надо многое в нашей игре изменить.

— Насколько эта игра для вас информативна в контексте подготовки к матчу с махачкалинцами в РПЛ?
— «Динамо» играло так, как они играют всегда. А что насчет покрытия поля — трава хорошая, не надо искать оправданий. Я видел, что команда недостаточно себя проявила, у нас было мало отдачи. Соперник провёл матч, используя все свои сильные стороны. Они играли так, как мы и предполагали. Как уже говорил, наша команда вынуждена играть на пределе. Если выкладываемся именно так, мы хорошая команда, способная побеждать. И ребята это отлично делают. Но если играем на 95%, то проигрываем. Так было и с «Ростовом», и сейчас с «Динамо», так что соперник тут не первостепенен. Не надо искать оправдания в покрытии, нужно посмотреть на себя и признать, что нас сегодня было мало во всех аспектах, — приводит слова Челестини сайт ЦСКА.

ЦСКА без шансов уступил в Каспийске! Зато Тороп отметился суперспасением. Видео
