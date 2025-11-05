Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Динамо» М: Бабаев забил второй гол бело-голубых на 84-й минуте

«Зенит» — «Динамо» М: Бабаев забил второй гол бело-голубых на 84-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играют «Зенит» и московское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступает Егор Егоров (Нижний Новгород). На данный момент счёт 2:1 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+4'    

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале Матч Премьер.

На 84-й минуте Ульви Бабаев забил второй гол москвичей. Ранее, на 53-й минуте, Иван Сергеев открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд. На 76-й минуте Педро забил ответный гол.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Динамо» Карпина удивило в Санкт-Петербурге! Забили «Зениту» трижды! LIVE
Live
«Динамо» Карпина удивило в Санкт-Петербурге! Забили «Зениту» трижды! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android