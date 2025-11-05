«Зенит» — «Динамо» М: Бабаев забил второй гол бело-голубых на 84-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играют «Зенит» и московское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступает Егор Егоров (Нижний Новгород). На данный момент счёт 2:1 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале Матч Премьер.

На 84-й минуте Ульви Бабаев забил второй гол москвичей. Ранее, на 53-й минуте, Иван Сергеев открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд. На 76-й минуте Педро забил ответный гол.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).