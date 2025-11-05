Московское «Динамо» переиграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Окончен первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали москвичи. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

На 53-й минуте Иван Сергеев открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд. На 76-й минуте Педро забил ответный гол. На 84-й минуте Ульви Бабаев забил второй гол бело-голубых. На 90+4-й минуте отметился Константин Тюкавин.

Ответная встреча этих команд состоится в Москве 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).