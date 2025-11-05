«Пафос» одержал первую победу в общем этапе ЛЧ, обыграв «Вильярреал»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались кипрский «Пафос» и испанский «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски из Германии. Победу в матче со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный гол в матче забил Деррик Люккассен. Защитник «Пафоса» открыл счёт во втором тайме на 47-й минуте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо проведут матч с «Монако» (26 ноября), а команда Марселино Тораля встретится с дортмундской «Боруссией» (25 ноября).

После 4-го тура «Пафос» занимает 19-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав пять очков. «Вильярреал» набрал одно очко и располагается на 32-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.