«Интер» — «Кайрат»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Интер» (Италия) и «Кайрат» (Казахстан). Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Интер»: Зоммер, Биссекк, де Врей, Аугусто, Думфрис, Барелла, Зелиньски, Димарко, Фраттези, Эспозито, Мартинес.

«Кайрат»: Анарбеков, Сорокин, Мата, Касабулат, Мрынский, Арад, Широбоков, Жоржинью, Громыко, Сатпаев, Эдмилсон.

В минувшем туре «нерадзурри» разгромили «Юнион» со счётом 4:0. Казахстанский клуб сыграл вничью с «Пафосом» — 0:0.

В следующем туре подопечные Кристиана Киву проведут матч с мадридским «Атлетико» (26 ноября), а команда Рафаэля Уразбахтина встретится с «Копенгагеном» (26 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.