Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в официальном матче впервые с апреля 2024-го

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в 1/4 финала Фонбет Кубка России со счётом 3:1 и одержало первую победу над сине-бело-голубыми в официальном матче с апреля 2024 года.

Последний раз «Динамо» побеждало «Зенит» в чемпионате России 28 апреля 2024 года со счётом 1:0. С этого момента команды провели три встречи в Мир Российской Премьер Лиге. Две игры завершились победой «Зенита» (1:0, 2:1), а ещё одна закончилась вничью — 1:1.

Ответный матч состоится 27 ноября в Москве.

На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ с 29 очками после 14 туров. Бело-голубые располагаются на восьмой строчке с 17 очками.