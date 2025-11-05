Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в официальном матче впервые с апреля 2024-го
Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в 1/4 финала Фонбет Кубка России со счётом 3:1 и одержало первую победу над сине-бело-голубыми в официальном матче с апреля 2024 года.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53' 1:1 Педро – 76' 1:2 Бабаев – 84' 1:3 Тюкавин – 90+4'
Последний раз «Динамо» побеждало «Зенит» в чемпионате России 28 апреля 2024 года со счётом 1:0. С этого момента команды провели три встречи в Мир Российской Премьер Лиге. Две игры завершились победой «Зенита» (1:0, 2:1), а ещё одна закончилась вничью — 1:1.
Ответный матч состоится 27 ноября в Москве.
На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ с 29 очками после 14 туров. Бело-голубые располагаются на восьмой строчке с 17 очками.
