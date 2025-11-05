«Ман Сити» — «Боруссия» Д: Фил Фоден открыл счёт на 22-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Фил Фоден на 22-й минуте.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы проведут матч со «Байером» (25 ноября), а команда Нико Ковача встретится с «Вильярреалом» (25 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.