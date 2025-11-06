«Брюгге» и «Барселона» сыграли вничью, забив шесть голов в матче Лиги чемпионов

Окончен матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Брюгге» и «Барселона». После этой игры зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия).

Николо Трезольди вывел хозяев поля вперёд на шестой минуте, Ферран Торрес на восьмой минуте сравнял счёт. Карлуш Форбш на 17-й минуте забил второй гол бельгийской команды, Ламин Ямаль на 61-й минуте отличился ответным мячом. На 64-й минуте Форбш оформил дубль, но на 78-й минуте автоголом отличился Христос Дзолис.

После этой игры «Брюгге» с четырьмя очками располагается в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов. «Барселона» с семью очками находится в той же её части.

В следующем туре чёрно-синие 26 ноября сыграют в гостях со «Спортингом», сине-гранатовые 25 ноября на выезде встретятся с Челси.