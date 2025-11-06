Скидки
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Брюгге — Барселона, результат матча 5 ноября 2025, счёт 3:3, 4-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Брюгге» и «Барселона» сыграли вничью, забив шесть голов в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором играли «Брюгге» и «Барселона». После этой игры зафиксирован счёт 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6'     1:1 Ф. Торрес – 8'     2:1 Форбш – 17'     2:2 Ямаль – 61'     3:2 Форбш – 63'     3:3 Дзолис – 77'    

Николо Трезольди вывел хозяев поля вперёд на шестой минуте, Ферран Торрес на восьмой минуте сравнял счёт. Карлуш Форбш на 17-й минуте забил второй гол бельгийской команды, Ламин Ямаль на 61-й минуте отличился ответным мячом. На 64-й минуте Форбш оформил дубль, но на 78-й минуте автоголом отличился Христос Дзолис.

После этой игры «Брюгге» с четырьмя очками располагается в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов. «Барселона» с семью очками находится в той же её части.

В следующем туре чёрно-синие 26 ноября сыграют в гостях со «Спортингом», сине-гранатовые 25 ноября на выезде встретятся с Челси.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

