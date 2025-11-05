Скидки
Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Гоа, результат матча 5 ноября 2025, счёт 4:0, 4-й тур Лиги чемпионов АФК 2 2025/2026

«Аль-Наср» разгромил индийский «Гоа» в Лиге чемпионов АФК 2. Жоау Феликс отметился голом
Комментарии

Завершился матч 4-го тура группы D Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025, в котором встречались «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и индийский «Гоа». Победу со счётом 4:0 команда хозяев поля.

Лига Чемпионов АФК 2 . Группа D. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 21:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
4 : 0
Гоа
Гоа, Индия
1:0 Гариб – 35'     2:0 Гариб – 53'     3:0 Маран – 65'     4:0 Феликс – 84'    

Первый гол в матче забил нападающий Абдулрахман Гариб. Форвард отличился на 35-й минуте. Во втором тайме на 53-й минуте Гариб оформил дубль. Нападающий саудовской команды Мохаммед Маран довёл счёт до разгромного на 65-й минуте. На 84-й минуте Жоау Феликс установил окончательный счёт в матче – 4:0.

После четырёх сыгранных матчей команда Криштиану Роналду набрала 12 очков и лидирует в группе D Лиги чемпионов АФК 2. Индийский «Гоа» не набрал очков и располагается на последней, четвёртой, строчке.

Календарь Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026
Таблица групп Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026
Комментарии
