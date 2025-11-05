«Аль-Наср» разгромил индийский «Гоа» в Лиге чемпионов АФК 2. Жоау Феликс отметился голом

Завершился матч 4-го тура группы D Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025, в котором встречались «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и индийский «Гоа». Победу со счётом 4:0 команда хозяев поля.

Первый гол в матче забил нападающий Абдулрахман Гариб. Форвард отличился на 35-й минуте. Во втором тайме на 53-й минуте Гариб оформил дубль. Нападающий саудовской команды Мохаммед Маран довёл счёт до разгромного на 65-й минуте. На 84-й минуте Жоау Феликс установил окончательный счёт в матче – 4:0.

После четырёх сыгранных матчей команда Криштиану Роналду набрала 12 очков и лидирует в группе D Лиги чемпионов АФК 2. Индийский «Гоа» не набрал очков и располагается на последней, четвёртой, строчке.